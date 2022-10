Tu si que vales, la De Filippi imbarazza la Ferilli: "Ecco i tuoi messaggini"

02 ottobre 2022 a

Maria De Filippi mette in imbarazzo Sabrina Ferilli a Tu si que Vales, lo show di sabato sera di Canale Cinque. La De Filippi infatti ha rivelato che la Ferilli le ha inviato dei messaggi vocali su WhatsApp con degli "ordini" e dei "comandi" sulla trasmissione. E nel corso della puntata con delle richieste che la conduttrice definisce "ordini" e "comandi" riguardo alla trasmissione.

E nel corso della puntata la De Filippi ha chiesto alla regia di farli ascoltare. "Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose" afferma la conduttrice di C'è Posta per Te. "Ordino?!?" replica subito la Ferilli. "Si, ordini relativi a questa trasmissione" prosegue De Filippi. "Ahhh, ordino...", replica ancora l'attrice de La Grande Bellezza. "Comandi" afferma la De Filippi.

"Allora ho girato tutti questi messaggi WhatsApp alla regia in modo che sentano e che faranno da anticipazione al numero che ti sei preparata. "Ma guarda un po', c'è da fare davvero attenzione a come parlo" replica la Ferilli ormai imbarazzata. E così via al primo messaggio: "Grazie, se lo puoi comunicare alla trasmissione che io ho un numero di magia da fare. Si tratta di una decina di minuti, se lo puoi comunicare tu cortesemente alla trasmissione così da poter mettere in scaletta il momento Ferilli. Grazie", ha detto la Ferilli suo WhatsApp alla De Filippi. La Ferilli ribatte però ancora: "Senti ma con chi dovrei parlare per avere un minimo di oggettistica per il mio numero di magia?". Insomma il siparietto si è poi chiuso in pochi minuti ma di certo non è mancato l'imbarazzo dell'attrice per i messaggi svelati dalla De Filippi.