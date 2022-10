In Onda, "la Meloni come loro?": Paolo Mieli imbarazza Parenzo e De Gregorio

02 ottobre 2022 a

Paolo Mieli è stato ospite nello studio di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Il primo argomento di discussione è stato ovviamente Giorgia Meloni, che si sta preparando a diventare la prima premier donna nella storia italiana. La leader di Fdi sta lavorando alla formazione della squadra di governo e soprattutto ai dossier più scottanti, come quello sulla crisi energetica.

Il verdetto delle urne è stato chiarissimo, con la Meloni che ha stravinto: quanto durerà il suo consenso? È questa la domanda posta da Parenzo e De Gregorio, che hanno ricordato le cadute di diversi politici, come Matteo Renzi e Matteo Salvini. “Avete mostrato anche Berlusconi e Grillo, che sono ancora lì. Può darsi che anche la Meloni perderà il consenso attuale, però secondo me non esiste un filo conduttore: è gente che è riuscita a fare il pieno di voti ma non lo ha perso del tutto”.

“Berlusconi è ancora lì - ha sottolineato Mieli - il M5s pure, persino il Pd è ancora lì, anzi è sempre intorno al 20%. I dem non hanno un leader che sale o scende, anche perché ne cambiano uno ogni anno e mezzo, ma ha una struttura forte, non sottoposta agli sbalzi degli altri partiti. Eppure è in corso un’autoflagellazione ridicola, che spero finisca presto”.