Zona Bianca, Baffo Da Crema: "Il reddito? Non voglio dirlo, ma...", grillini umiliati

Il reddito di cittadinanza continua ad essere un argomento molto dibattuto nelle varie trasmissioni televisive. A Zona Bianca, la trasmissione di Rete4 condotta da Giuseppe Brindisi, è intervenuto anche Roberto Da Crema, personaggio televisivo degli anni ottanta e novanta che è stato uno dei pionieri della televendita in Italia, diventando poi un imprenditore a tutti gli effetti.

“Io non sono un politico - ha premesso - e quindi cerco di farmi capire come cittadino comune. Ai poveri è giusto dare, anzi si deve dare molto di più, ma non sotto forma di un reddito di fannullanza. Non voglio essere cattivo, ma purtroppo se andiamo ad analizzare la situazione ci rendiamo conto che c’è una certa fascia di persone che a lavoro non ci va molto volentieri. Ci sono persone indifendibili e non abbiamo il coraggio di dirlo senza creare divisioni o altro”.

Poi Roberto Da Crema ha portato un esempio di persone che conosce molto bene: “C’è un azienda con 70 dipendenti, che commercia al dettaglio e per la quale le cose non stanno andando male. Non per sentito dire, ma posso assicurarvi che quando l’azienda ha bisogno di forze nuove o specializzate, la prima cosa che si sente chiedere è ‘quanto si guadagna al mese’ perché le persone devono fare subito il conto e capire se è meglio andare a lavorare o stare a casa con il reddito”.