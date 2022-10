Striscia la Notizia, Flavia Vento e la minaccia a Francesco Totti: "Un giorno..."

03 ottobre 2022 a

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi torna Flavia Vento. L'attrice, già al centro del gossip nel lontano 2005, è stata raggiunta da Striscia la Notizia. A lei il programma di Canale 5 tramite l'inviato Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro. Nella puntata in onda lunedì 3 settembre, Staffelli ha chiesto alla Vento se "si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?".

Il motivo è noto: un mese prima delle nozze tra la Blasi e l'ex capitano della Roma, Fabrizio Corona svelò che quest'ultimo tradì la futura moglie proprio con Flavia Vento. Un gossip negato sia dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi che da Totti. Eppure ad oggi le cose potrebbero cambiare. "Io non ho famiglia - replica la Vento - e sono casta da dieci anni". Poi però si lascia andare a una rivelazione sibillina: "Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…".

Per la 45enne non è il primo Tapiro. Sempre nel 2005 la showgirl venne raggiunta da Staffelli per dei chiarimenti sul suo presunto legame con l'ex calciatore. Anche in quel caso la Vento negò tutto, per poi sostenere in privato di non aver inventato nulla di quello che si raccontava sui giornali. "Ma ti pare che invento tutto? Che sono matta?", aveva ammesso. E ora chissà se ci saranno sorprese.