Tagadà, Purgatori: "Il grosso problema della Meloni", cosa rivela

Il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mario Draghi è argomento di discussione anche a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. In collegamento Andrea Purgatori ha offerto il suo punto di vista, partendo dal presupposto che la leader di Fratelli d’Italia si troverà a dover fronteggiare una situazione complessa. “Quello che si evince dal presunto scontro con Draghi è che sta prendendo consapevolezza di cosa la aspetta”, ha esordito Purgatori.

“Quando dovrà guidare l’esecutivo - ha proseguito - si troverà a che fare con una serie di problemi enormi. Come ritualmente accade ogni volta che c’è un cambio di governo, il nuovo tende a dire che eredita una situazione pessima: questa mi sembra francamente una banalità. Il problema vero è che la Meloni comincia a rendersi conto che molte promesse o aspirazioni che ha esposto in campagna elettorale non potranno essere mantenute, a cominciare dalla prossima finanziaria, e questo naturalmente è un problema grosso per un elettorato come quello del centrodestra”.

Secondo Purgatori alcune promesse potrebbero ritorcersi contro la Meloni, dal punto di vista del consenso: “Siccome in quel monte di voti c’è anche tanto voto contro, che è molto fluttuante e che aveva in parte consentito ai 5 Stelle di avere enorme successo, le cose si fanno assai complicate per lei una volta al governo”.