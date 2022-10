Tg1, ricordate Laura Chimenti? Tam-tam, cosa le sta per accadere

07 ottobre 2022 a

Le tensioni che si sono susseguite nelle ultime settimane all'interno del Tg1 si stanno pian piano attenuando, almeno per quel che riguarda Laura Chimenti. Secondo alcune indiscrezioni infatti, la giornalista tornerà presto a condurre l’edizione del Tg1 delle 20, che presentava dal 2010 ma che aveva dovuto lasciare nel luglio scorso, a causa di alcune divergenze con la direttrice del telegiornale di Rai1, Monica Maggioni.

Chimenti è stata retrocessa a metà estate all’edizione delle 13.30 per aver rifiutato insieme ad altri due colleghi, Francesco Giorgino - anchorman storico del Tg1, sin dal 2000 - ed Emma D’Aquino, l’impegno mattutino della Rassegna Stampa alle 6.30. Una sorta di punizione, dunque, da parte della direttrice Maggioni, le cui disposizioni hanno sollevato diversi polveroni di critiche nella redazione del primo canale di Stato.

Per la giornalista romana si prospetta così il gradito ritorno nel ruolo che da anni riveste nel notiziario serale, insieme ad altri volti noti del telegiornale, anche loro confermati: Alessio Zucchini, Giorgia Cardinaletti ed Elisa Anzaldo. Invece, per quanto riguarda Francesco Giorgino non c'è alcuna conferma, mentre Emma D’Aquino resterà su Rai3, dove dal 20 ottobre condurrà in prima serata Amore Criminale. L'edizione delle 13.30, infine, vede i volti di Valentina Bisti, Sonia Sarno, Roberto Chinzari, Paola Cervelli e Maria Soave. Il cast del Tg1 dovrebbe essere così al completo e non ci dovrebbero essere altre sorprese.