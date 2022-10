Otto e Mezzo, Caracciolo e l'orgoglio italiano: "Meloni? Non siamo regione francese"

07 ottobre 2022 a

Lucio Caracciolo non usa giri di parole. Nella sua analisi molto lucida sullo scontro diplomatico tra Parigi e la Meloni, dopo le parole del ministro degli Esteri d'oltralpe che pretende di vigilare sui diritti in Italia col governo di centrodestra, Caracciolo spiega bene quali sono i motivi di questo odio anti-Meloni.

Il direttore di limes infatti non ha dubbi e afferma: "Le parole del ministro francese sulla Meloni sono le conseguenze dello stato attuale dell'Europa. I governi europei si sentono accerchiati per i problemi che ci sono da affrontare e così si fa lo scarica-barile, si cerca di incolpare l'altro premier o l'altro Paese per non assumersi responsabilità".

Insomma secondo Caracciolo dalle parti di Parigi si cerca di spostare il focus sull'Italia per evitare magari i problemi interni. Ma c'è una frase che più di tutte sottolinea l'orgoglio italiano di Lucio Caracciolo, ed è questa: "Ci trattano come se fossimo una regione della Francia, francamente tutto questo è inaccettabile". Insomma a Parigi hanno fatto un grave errore di valutazione e qui hanno trovato pane pe ril loro denti. Perfino il Colle questa volta ha usato toni durissimi: "L'Italia sa badare a se stessa".