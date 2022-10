Non è l'Arena, sconcertante Giletti: introduce Wanna Marchi vestito così

08 ottobre 2022 a

Massimo Giletti anticipa gli ospiti di Non è l'Arena. Il conduttore di La7, in attesa della puntata di domenica 9 ottobre, annuncia l'intervista a Wanna Marchi e Stefania Nobile. E come lo fa? Appendendo giacca e cravatta al chiodo. Proprio così, di fronte alle telecamere il giornalista si mostra con una sgargiante camicia blu aperta sul petto. Ma non solo, perché Giletti si presenta con tanto di occhiali da sole. Insomma, un look sorprendente che fa dimenticare l'outfit formale che invece indossa in studio.

In ogni caso quello di Giletti sarà un vero e proprio colpaccio: mamma e figlia, condannate per le televendita-truffa, sono tornate alla ribalta grazie a una serie tv Netflix. E faranno il loro primo ingresso sulla tv generalista dopo moltissimi anni. Qui le due potranno raccontare la loro verità ripercorrendo la vicenda che le ha viste protagoniste.

Ma Wanna Marchi e Stefania Nobile non saranno le uniche ospiti. Giletti darà grande spazio all'attualità, con la politica interna e internazionale al primo posto. Ma anche la crisi energetica alla quale stiamo andando incontro e tutte le sue conseguenze. In studio attesi Paolo Mieli, Alessandro Sallusti e Gad Lerner. Insomma, ne vedremo delle belle.