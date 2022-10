Non è l'Arena, puntata estrema: chi porta in studio Giletti, pronti al caos

08 ottobre 2022 a

Preparatevi a una puntata esplosiva di Non è l'Arena. Ancor più esplosiva del solito. Già, perché il programma di Massimo Giletti - la domenica in prima serata su La7 - garantisce sempre polemiche, scontri, ospiti scoppiettanti e scomodi. E la puntata di domani, domenica 9 ottobre, con discreta approssimazione sarà una delle più incandescenti degli ultimi anni.

Già, perché in esclusiva, Non è l'Arena e Massimo Giletti ospiteranno niente meno che Wanna Marchi e la figlia, Stefania Nobile, le due ex teleimbonitrici tornate recentemente alla ribalta per la serie Netflix, Wanna, quattro puntate dedicate alla loro storia, dall'ascesa, al declino fino all'arresto e alla loro nuova vita.

Per inciso, la serie Netflix ha riscosso un successo clamoroso. Ragione per la quale è lecito attendersi che Non è l'Arena registrerà picchi di share per certo graditi ad Urbano Cairo, editore de La7. Ancora una volta, insomma, Giletti porta in studio degli ospiti contro cui, siamo sicuri, qualcuno avrà da eccepire. Magari qualcuno anche all'interno della sua stessa rete: nel recente passato ci sono stati contrasti con alcuni colleghi giornalisti. Ma questo è Giletti, prendere o lasciare: Wanna Marchi e Stefania Nobile in studio. Preparate i pop-corn...