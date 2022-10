Non è l'Arena, pandemonio da Giletti: "Ma che cavolo sta dicendo?"

03 ottobre 2022 a

Massimo Giletti va allo scontro. Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena, il conduttore ha un acceso diverbio con un cittadino di Palermo collegato con lo studio. Al centro del dibattito c'è il reddito di cittadinanza. Durante il collegamento qualcosa va storto, e il palermitano sbotta: "Lei non mi fa parlare", rivolgendosi a Giletti. A questo punto scoppia il finimondo. Giletti non lascia passare la frase e reagisce con veemenza: "Ma che cosa sta dicendo, che cosa dice?".

L'uomo collegato lo incalza: "Lei non mi fa finire". Giletti non ci vede più: "Ma che cavolo sta dicendo? Cosa sta dicendo? Sta parlando lei o sto parlando io? Me lo dice, chi sta parlando adesso?".

Lo scontro è durato per qualche minuto, poi il palermitano ha concluso il suo intervento parlando dei posti vacanti nelle municipalizzate del capoluogo siciliano affermando che sono disponibili circa 7000-8000 posti di lavoro. Insomma il reddito di cittadinanza continua ad essere un argomento caldissimo e di fatto le voci di un cancellazione del sussidio o di una rivisitazione agitano (e non poco) i percettori del reddito grillino.