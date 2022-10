Striscia la Notizia, "chi è perfetto al posto di Di Maio": l'umiliazione definitiva

08 ottobre 2022 a

Ogni occasione è buona per fare ironia su Luigi Di Maio. L’ex grillino sta piano piano uscendo dai radar politici, dato che non è riuscito a farsi rieleggere in Parlamento. Chi tiene vivo il personaggio Di Maio è però Striscia la Notizia, che gli ha dedicato una battuta all’inizio della puntata di sabato 8 ottobre.

“Anche oggi notizie incredibili - ha esordito Vanessa Incontrada, tornata alla conduzione del tg satirico di Canale 5 - nel bresciano un sindaco ha negato la cittadinanza a uno straniero che risiede da 15 anni in Italia perché non conosce l’italiano”. “Non sa l’italiano? - è intervenuto Alessandro Siani - e allora ha tutte le carte in regola: si sta liberando proprio ora un posto da ministro degli Esteri, è perfetto”. Tralasciando la facile ironia su Di Maio, il caso verificatosi a Pontoglio ha fatto abbastanza clamore.

Il sindaco Alessandro Pozzi ha negato la cittadinanza a uno straniero che non è stato in grado di leggere il giuramento: “Com'è possibile che una persona residente da oltre 15 anni sul territorio italiano non abbia ancora imparato minimamente la nostra lingua? Credo fermamente che se una qualsiasi persona, cittadina straniera, voglia entrare a far parte di una comunità diversa da quella originaria, deve prodigarsi ad integrarsi e soprattutto, oltre al rispetto del popolo che la ospita, imparare la lingua”.