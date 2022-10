Striscia la Notizia, il raptus del concorrente su Belen: cosa non avete visto

08 ottobre 2022 a

a

a

Belen Rodriguez è finita al primo posto della classifica de "I Nuovi Mostri", una delle rubriche più seguite e apprezzate di Striscia la Notizia. La showgirl argentina si è piazzata in vetta per la sua partecipazione all'esibizione di un concorrente di Tu sì que vales. E' stato lui a invitare la conduttrice a ballare. "Lui è in gamba, Belen è... in braccio", commenta Alessandro Siani nel servizio. A un certo punto, infatti, si vede l'uomo che prende la showgirl in braccio e inizia a volteggiare, mentre lei sembra non essere proprio a suo agio. "Ma che bravo, ha fatto girare la testa a Belen e anche qualcosa a De Martino", ha chiosato Siani, riferendosi al compagno della Rodriguez.

Che fine ha fatto il pullmino elettrico: "Striscia" umilia Enrico Letta | Video

A completare il podio c'è, al secondo posto, Valeria Marini nei "panni trasparenti" di Britney Spears a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. "In studio è sceso il gelo, aah ecco perché la Marini ha la voce nasale, si è già raffreddata", ha commentato Vanessa Incontrada nel servizio. "Valeria è piaciuta a tutti, tranne a uno, chi sarà mai?", ha proseguito la conduttrice, riferendosi a Malgioglio, uno dei giudici della trasmissione Rai: "Mamma mia, io avrei preferito un colpo in testa piuttosto che ascoltare questa agonia...".

I nuovi mostri di Striscia la Notizia, il video

Clamoroso a Mediaset: il video sconvolgente di Pier Silvio Berlusconi | Guarda

Al terzo posto, invece, un sacerdote particolare. "A Bella Ma' va in onda la versione ecclesiastica di Amici di Maria, ecco Amici del Signore", ha spiegato Siani. Si tratta di Don Roberto, un prete che balla e canta su TikTok sulle note di diverse canzoni e che è ormai diventato virale tra i giovani. "Che verve, questo prete più che al cuore della gente vuole arrivare in testa alla classifica", ha commentato il conduttore.