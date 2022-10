Che tempo che fa, Letta in stato confusionale: "Un mandato chiaro"

10 ottobre 2022 a

Enrico Letta forse non ha ancora capito due cose: la prima è che ha perso le elezioni, la seconda è che il suo ruolo nel Pd è ormai a tempo. A giudicare dalla performance a Che Tempo che fa di ieri sera, le cose non vanno particolarmente bene nelle stanze del Nazareno. Nel corso dell'intervista col tappeto rosso da parte di Fabio Fazio, il segretario del Pd è apparso confuso. Una frsase su tutti ha stupito e non poco i telespettatori: "Gli italiani ci hanno dato un mandato chiaro per l'opposizione". Insomma secondo Letta non c'è stata una sconfitta ma semplicemente un voto al Pd con una collocazione precisa: l'opposizione al governo Meloni.

Beh, va ricordato a Letta che gli elettori dem non hanno dato un mandato a Letta per collocarsi nella minoranza, semmai gli avevano dato il mandato per governare ma lui ha sbattuto sul muro del centrodestra che stravincendo le elezioni si è preso la maggioranza assoluta sia al Senato che alla Camera. Ma non finicse qui. A quanto pare Letta ha voglio di perdere anche le prossime due tornate elettorali.

Il suo esordio a Che tempo che fa è stata una frase netta: "L'Italia ha bisogno di più immigrati". Diciamo non proprio la frase più felice da dire dopo una sconfitta elettorale e mentre gli italiani sono preoccupati su come arrivare a fine mese per pagare le bollette...