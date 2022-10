Domenica In, Aldo Grasso fa a pezzi Mara Venier: "Fastidiosa, perché..."

11 ottobre 2022 a

"Domenica In è fastidiosa perché Venier tratta la trasmissione come fosse casa sua, con una trasandatezza formale degna di una tv locale": un giudizio netto quello che Aldo Grasso ha dato sul programma della domenica pomeriggio di Rai 1. Nel suo articolo sul Corriere della Sera, il giornalista ha parlato soprattutto dello spazio dedicato dalla trasmissione a Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1.

Grasso, in particolare, ha commentato il momento in cui Iva Zanicchi - una delle concorrenti di Ballando - ha dato della tro* a a Selvaggia Lucarelli, giudice del talent: "Ho seguito Domenica In quando stava parlando di Ballando con le stelle con gli inevitabili highlights della sera prima. Non so come esprimere la mia avversione per le giurie televisive (specie quelle con le palette); per questo mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi, come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile (se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?)".

Ma non è finita qui. Perché Grasso continua ad andarci giù pesante: "A un certo punto, mentre l'ipocrisia dei discorsi si tagliava con il coltello, Venier se ne esce con questa frase: 'Da casa poi i social pensano che io censuri'. D'improvviso, mi si è spalancato un mondo: chi sono le persone che seguono Domenica in e usano i social per interloquire?". E ancora: "Invece di pensare a fare un buon programma, come ai tempi di Pippo Baudo, invece di guardare oltre la sua cerchia di amici, tipo Alberto Matano, Venier si preoccupa della reputazione dei social: non sapendo che alcuni di questi gruppi (il popolo dei social è la nuova entità astratta che ci domina) sono manovrati e non bisogna neanche prenderli in considerazione".