Ballando, Iva Zanicchi: "Ho pianto per due notti di fila"

"Ho pianto per due notti di fila dopo la puntata": Iva Zanicchi, ospite di Storie italiane su Rai 1, ha confessato di essere stata molto male dopo la discussione avuta con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Durante la puntata del talent andata in onda sabato scorso, la giornalista e giudice del talent ha dato uno zero alla performance della cantante, che quindi ha risposto sottovoce dandole della tro*a. L'artista poi si è scusata, ma a quanto pare ha continuato a stare male per la situazione.

"Sabato sera per me sarà molto dura - ha proseguito la Zanicchi, che quest'anno partecipa a Ballando come concorrente -. Voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. All'inizio l’istinto era quello di andare via. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi". Poi ha aggiunto: "Vorrei metterci una pietra sopra, ma deve essere Selvaggia Lucarelli a perdonarmi".

La cantante, infine, ha annunciato grandi cambiamenti: "Da oggi inizio anche la dieta vera perché voglio ballare il tango. Sto andando da un dietologo, non è che faccio tutto da sola tranquilli. Dico che devo dimagrire perché Samuel mi deve abbracciare e fare determinati movimenti. Aspettatevi delle sorprese da me dai".