Striscia la Notizia, Di Maio contrabbandiere? "Il video top secret"

14 ottobre 2022 a

Il racconto del primo ministro albanese Edi Rama su un presunto passaggio di vaccini da parte del governo italiano ha acceso i riflettori su Luigi Di Maio. Da quando questa storia, non confermata, è venuta fuori, il ministro degli Esteri è stato definito in alcuni articoli "un contrabbandiere". Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, ha trasmesso un video esclusivo sulla vicenda. Si tratta ovviamente di un filmato ironico.

"Ecco le immagini top secret - inizia Alessandro Siani, uno dei conduttori del programma, nel servizio -. Di Maio è in volo per l'Albania, ma purtroppo viene fermato alla dogana, poi la grande trovata... si spaccia per il cameriere di un importante diplomatico, suo compaesano". Intanto sullo sfondo compare la scena di un film di Totò. E Siani continua: "I due riescono a farla frana e a far passare le valigie con i vaccini di contrabbando".

Alla fine del servizio, Siani ha chiosato: "Poi Di Maio li spaccia lui stesso al solito modo". A quel punto parte una parodia dell'ex pentastellato che vende i vaccini per strada. Va specificato, in ogni caso, che si tratta di pura satira.