Ballando con le stelle, "come Moana Pozzi": rissa sulla Costamagna

Claudia Osmetti 17 ottobre 2022 a

a

a

Lui le ha dato "della Moana Pozzi" e lei non gliele ha mandate a dire. Anzi, gliele ha quasi cantate, e in diretta. «Ma come ti permetti?». Più che stelle sembrano scintille, quelle che brillano nella prima serata di Rai 1. Sabato sera, il dance-show con Milly Carlucci, Ballando con le stelle (appunto). Lui è Guillermo Mariotto, stilista venezuelano, giudice nella gara televisiva, occhiali dalla spessa montatura nera e la fama di uno inflessibile: e infatti, quando può, si lascia andare a commenti anche sopra le righe ed è tra i protagonisti più amati dell'intera stagione dopo appena due puntate. Lei è Luisella Costamagna, giornalista, torinese, autrice tivù, ha condotto anche lo speciale di approfondimento su La7 In onda, però, adesso, fa la concorrente nella 17esima edizione del programma più ballerino di tutto l'etere assieme a Pasquale La Rocca (che, per la cronaca, ballerino lo è di professione). Costamagna è reduce da un infortunio a un ginocchio che l'ha messa in difficoltà in settimana, sotto a un abito di raso azzurro indossa un tutore e, anche solo per questo, potrebbe dare l'impressione di non risultare sciolta nei movimenti.



Eppure si cimenta in un "free style" (uno di quei balli che danno spazio all'improvvisazione, in questo caso sulle note della canzone Ricordati di me di Antonello Venditti) e, sorpresa, convince tutti. Applausi e apprezzamenti, pure dalla giuria. Solo che a questo punto Mariotto non si trattiene: «Loro sono una delle vere coppie», dice indicando Costamagna e La Rocca, «c'è un intesa e un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo». È un complimento, quantomeno nelle intenzioni: «Più volte qua (cioè in trasmissione, ndr) ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto», continua, «mentre tu (Costamagna, ndr) invece te la sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi». E lei è presa alla sprovvista. Alla giornalista Costamagna l'essere accostata a una delle più famose pornostar del cinema italiano non va tanto giù. Sorride, è vero, ma sembra un sorriso tirato e le labbra dicono altro. Rispondono, cioè, con un tono quasi strozzato: «Ma come ti permetti?». Un'altra giornalista Selvaggia Lucarelli, anche lei tra i giurati della kermesse, una sedia a fianco di Mariotto, arriva in soccorso: «Noi abbiamo molti colleghi in comuni e in tanti mi hanno detto: "Vedi che è di legno, è antipatica, è sulle sue" (sempre riferendosi a Costamagna, ndr)», spiega, «invece devo dire che sei tutto l'opposto di come ti dipingono, sei completamente diversa». Salvato in extremis "l'incidente diplomatico" si riparte. È la volta di Iva Zanicchi. Altro giro, altra pista.