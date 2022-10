Non è l'Arena, "avete urinato sulle foto": da Giletti finisce malissimo

18 ottobre 2022 a

Si scaldano gli animi tra l'occupante abusivo di una casa popolare di Napoli e l'assessore Borrelli durante l'ultima puntata di Non è l'arena, su La7: "Io avevo questo problema che non potevo più pagare l'affitto quindi ho dato un calcio alla porta e sono entrato. Poi è arrivata la polizia e mi hanno denunciato. Sono lì da nove anni. Borrelli interviene in questa maniera così brusca". Quindi l'assessore risponde: "Ho fatto la graduatoria regionale dove chiunque non sia legato con la camorra, non ha gravi precedenti penali, non è entrato in modo violento nelle case, può partecipare. Vedremo quante persone parteciperanno".

"Io insisto nel denunciare un fatto certo: a chiunque viene levata la casa come alla signora Carlotta deve sapere che a Napoli c'è qualcuno che lo difenderà", continua Borrelli: "La signora Carlotta non è morta come sperano alcuni. Hanno urinato sulle foto della signora, le hanno bruciate. Hanno buttato tutti i suoi libri di filosofia", denuncia ancora l'assessore. "Quando ha saputo che la signora Carlotta era viva ha dato le chiavi a Borrelli", attacca l'occupante. "A me... Ma sei un grandissimo bugiardo. Che stai dicendo?", si infuria l'assessore. "Partecipate alla graduatoria, io difendo la gente per bene contro quelli che gli tolgono la casa".