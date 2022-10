Striscia la Notizia, colpo basso a Ignazio La Russa: come lo mostrano

17 ottobre 2022 a

a

a

Oneri e onori derivanti dall'essere il presidente del Senato, ovvero la seconda carica dello Stato. Oneri e onori, dunque, per Ignazio La Russa, il fondatore di Fratelli d'Italia eletto la scorsa settimana in una convulsa seduta a Palazzo Madama.

Hai la videosorveglianza? Occhio al raggiro: come ti spiano in casa | Guarda

Gli onori? Ovviamente essere sullo scranno più alto al Senato. Gli oneri? Per esempio il trattamento che sta subendo dal giorno del voto in poi, tra insulti, attacchi personali, minacce di morte e tutto quello a cui stiamo tristemente assistendo. E tra gli oneri, certo molto meno pesanti, ecco Striscia la Notizia.

Già, perché il tiggi satirico di Canale 5 proporrà l'imitazione di La Russa ad opera di Dario Ballantini. Lo annuncia la stessa redazione di Striscia la Notizia prima della messa in onda della puntata di questa sera, lunedì 17 ottobre. "Dario Ballantini torna a vestire i panni del mefistofelico Ignazio La Russa, per la prima volta in modalità neo Presidente del Senato", scrivono dal tiggì satirico. E non solo: diffondono anche due immagini del Ballantini-La Russa a breve sugli schermi...