Otto e Mezzo, "non si può dire": la frase vergognosa sulla Meloni

A Otto e Mezzo ancora una volta Rosi Braidotti attacca Giorgia Meloni. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Lilli Gruber, la Braidotti ha puntato il dito contro la premier in pectore ma anche contro il presidente del Senato e contro il presidente della Camera. Il tutto con la solita retorica dei "diritti negati" o della presenza della "fiamma" nel simbolo di Fratelli d'Italia. In certe zone della sinistra le parole della Meloni che ha ripetutamente sottolineato di essere lontana dal fascismo condannando senza se e senza ma le violenze nazifasciste non sono bastate. Verrebbe meno il motivo di un attacco contro il nemico giurato.

E così a chi gli fa notare che la Meloni ultimamente è sempre sotto attacco da sinistra, la Braidotti risponde così: "Ormai sembra arroccata sulla sua posizione, non si può dire nulla, se uno la critica viene subito attaccato di mancare di rispetto alle cariche istituzionali".

Insomma la Braidotti vorrebbe sdoganare l'insulto alla Meloni e alle più alte cariche dello Stato. Chissà cosa avrebbe detto se le cose fossero andate allo stesso modo, ma con una esponente di sinistra nel mirino...