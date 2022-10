Al Bano, "ecco la mia bolletta". Cifra choc in diretta

Francesco Fredella 19 ottobre 2022 a

"Me l’hanno mandata... energia elettrica, periodo mio di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605": tuona Al Bano a CartaBianca. "Un aumento del 200,2%. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!”. Il Leone di Cellino, su Rai 3, tuona contro il caro-bollette che sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso. Al Bano parla di tutto senza freni, dalla situazione internazionale ai rapporti fra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi.

L’artista pugliese, in passato, aveva dichiarato di essere amico dell’attuale presidente della Federazione Russa, dove è amatissimo da sempre. Oggi, però, dopo lo scoppio della guerra non ha più messo piede in Russia. La guerra e la situazione internazionale ha fatto schizzare ai massimi livelli il costo dell'energia: Al Bano si è visto recapitare una bolletta altissimi per le sue Tenute, alle porte del Salento.

Una struttura bellissima, che accoglie tanti turisti e dove vivono i suoi figlia, la sua compagna Loredana Lecciso. Carrisi, ad un certo punto dell'intervista, tira fuori la bolletta della luce. Et voilà: il prezzo è altissimo. Quasi 400 mila euro. Nella sua stessa situazione si ritrovano milioni di italiani, studenti, imprenditori o famiglie vessate dalla crisi e dal costo dell'energia che è quadruplicato.