Striscia la Notizia, la Venier si alza e se ne va: cos'è successo con Garko

Il primo posto de I Nuovi Mostri se lo aggiudicano Mara Venier e Gabriel Garko. La rubrica di Striscia la Notizia manda in onda l'intervista della conduttrice di Domenica In all'attore. Il motivo? "Una chiacchiera seriosa e carica di pathos", ironizza Alessandro Siani. E infatti nello stralcio si vedono la Venier e Garko ridere senza limiti. "Forse sei stato fidanzato", dice la conduttrice tra una risata e un'altra. Ma Garko replica: "E con chi?". Giù ancora a ridere, tanto che la Venier si alza e se ne va seguita dall'attore.

Solo successivamente Garko si è fatto serio e ha raccontato il coming out fatto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. "Ho scelto quel programma perché dentro c'era Adua (Rosalinda Cannavò, ndr) che aveva detto delle cose, quindi era l'unica possibilità che avevo. E comunque lo rifarei".

Alle critiche l'attore ha risposto: "Non è una scelta determinata da strategie, è stata una cosa fatta di getto e forse era anche il momento giusto. Penso che proprio perché siamo nel 2022, la vera normalità arriverà quando non se ne parlerà più. Si continua a ribadire, ribadire. Io l'ho fatto per me stesso".