Striscia la notizia, tonno? Pesce spada? No, cosa mangiamo davvero

Striscia la Notizia si è occupata del pesce che arriva sulle tavole italiane e ha scoperto qualcosa di incredibile. A parlarne, nel servizio andato in onda ieri sera su Canale 5, sono state Serena e Silvia, consulenti scientifiche di 15 e 14 anni, che da tempo si occupano di un tema di cui pochi sono a conoscenza: la diffusione della carne di squalo. Non tutti, infatti, sanno che, quando nei menù dei ristoranti e al banco del pesce, si scelgono verdesca e palombo in realtà si tratta proprio di carne di squalo.

"Questo trancio di che pesce è? Pesce spada? Tonno? Ma no, è di squalo, un animale sempre più a rischio estinzione nel mondo e soprattutto nel Mediterraneo, ma che continua a essere pescato e commercializzato perlopiù legalmente - spiega Serena nel servizio -. E siamo in parecchi in Italia a mangiarlo, anche se non sempre consapevolmente".

Il servizio di Striscia la Notizia sulla carne di squalo

"Lo mangiamo tutti senza neanche saperlo", ha sottolineato il documentarista Marco Spinelli. Che poi ha aggiunto: "Se andiamo al ristorante e troviamo un trancio di verdesca o se andiamo al supermercato e compriamo un trancio di palombo noi in realtà stiamo mangiando squalo". Il fratello Andrea, biologo marino, ha fatto anche l'esempio del "fish and chips" famosissimo in Inghilterra: "E' costituito da carne di squalo, prima si utilizzava un particolare tipo di merluzzo ora pescato sempre meno". Marco e Andrea hanno realizzato un'inchiesta-documentario intitolata "Squalo predato" sul commercio legale della carne di squalo. Alla fine i due hanno messo in guardia i consumatori su questo tipo di pesce: "Si trova sotto nomi commerciali di diverso tipo, possono essere: palombo, verdesca, gattuccio, vitello di mare, smeriglio".