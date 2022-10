Non è l'Arena, "agguato" alla Meloni: ecco cosa andrà in onda

22 ottobre 2022 a

Tutto pronto per la prossima puntata di Non è l'Arena, in onda su La7 domani sera, domenica 23 ottobre, a partire dalle 21.15. Una puntata che sarà ovviamente dominata dalla politica: Giorgia Meloni, infatti, è appena diventata la prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana. Insomma, è nato il nuovo governo, un governo di centrodestra e molto politico, quasi a segnare la fine di una lunga era dominata dai tecnici e dalle larghe intese, eccezion fatta per brevi periodi.

E così, spiega la redazione di Non è l'Arena, "in primo piano un lungo approfondimento sui momenti cruciali della formazione e nascita del nuovo governo che vede alla sua guida una donna premier per la prima volta". Tra gli ospiti che animeranno il dibattito ecco Myrta Merlino, Aldo Cazzullo, Luca Telese e Augusto Minzolini. Dunque, Giletti intervisterà Gad Lerner "per un'ulteriore riflessione sui futuri scenari di politica interna e internazionale". E, c'è da scommetterci, Lerner nel suo "agguato" a Non è l'Arena picchierà durissimo contro il neonato governo Meloni.

Non solo politica, però, a Non è l'Arena. La redazione infatti rivela anche che le telecamere del programma tornano a Napoli per una nuova puntata dell'inchiesta sul "Palazzo della camorra": un intero edificio di proprietà del comune partenopeo dove, da oltre vent'anni, la stragrande maggioranza degli inquilini sono abusivi. E nessuno interviene...