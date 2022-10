Tg1, "ecco il nuovo direttore": indiscrezioni, un terremoto in Rai?

23 ottobre 2022 a

La nomina di Gennaro Sangiuliano a ministro della Cultura cambia le carte in tavola per quel che riguarda la Rai, nel dettaglio il Tg1. Già, l'ex direttore del Tg2 era dato quasi per certo come nuovo direttore al posto di Monica Maggioni. Ma, per ovvie ragioni, il nuovo direttore non potrà essere lui.

E allora, chi si prenderà il tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini? Della vicenda si occupa affaritaliani.it, che citando "fonti qualificate" spiega che in corsa ci sarebbero tre nomi. Il Tg1, infatti, come sempre diventerà il tg di riferimento della nuova maggioranza.

Dunque, i nomi. Secondo affaritaliani.it, "in lizza ci sono Angela Mariella, attualmente a capo di Isoradio, Luciano Ghelfi, storico quirinalista con i piedi spesso a Pontida, e anche il popolarissimo volto tv Francesco Giorgino". Per Giorgino, si tratterebbe di una clamorosa rivincita dopo le recenti frizioni coi vertici della Rete

Per il Tg2, continua affaritaliani.it, "che avrà un occhio di riguardo verso Forza Italia, in pole position c'è l'avvocato e giornalista ex deputato Andrea Ruggieri. Mario Orfeo, infine, dovrebbe essere confermato alla direzione del Tg3". Non ci resta che attendere...