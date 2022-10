Striscia, bollette alle stelle? Schifo di Stato: come ci sfregiano

25 ottobre 2022 a

a

a

Nonostante il caro bollette e i costi dell'energia alle stelle, ci sono ancora molti sprechi. Per esempio, la pubblica amministrazione comunale di Palermo non sembra porsi il minimo problema e diverse strutture pubbliche, persino il teatro, e le strade continuano a tenere le luci accese giorno e notte, come dimostra il servizio di Stefania Petyx andato in onda ieri sera 24 ottobre a Striscia la notizia, su Canale 5. E non finisce qui. Mentre negli altri comuni italiani si pensa anche di non accendere le luci di Natale a Palermo le luminarie di Santa Rosalia sono accese anche di giorno da tempo.

Qui il servizio di Striscia la notizia sugli sprechi a Palermo

Pensioni, addio-vergogna: contro la Fornero si fa sul serio, quando salta

I lampioni restano accesi giorno e notte in città, sia quelli vecchi sia quelli nuovi e la cosa era stata denunciata da Striscia diverso tempo fa. Insomma, il Comune di Palermo non sembra interessato a risparmiare. L'inviata di Striscia la notizia va dunque a chiedere al sindaco Roberto Lagalla, che spiega: "Abbiamo già costituito un gruppo tecnico per adottare tutte le misure atte a eliminare le luci inutili e il primo passaggio è che si mettano in tutti gli uffici dei temporizzatori in modo che questo malvezzo possa essere corretto".