Bianca Berlinguer sbotta: "Fastidioso", ce l'ha con Damilano?

Bianca Berlinguer spazientita. Dopo lo sfogo contro il Tg1 di Bruno Vespa, arriva il rimprovero della conduttrice di CartaBianca. La puntata di martedì 25 ottobre su Rai 3 inizia in ritardo. E così la giornalista si prolunga oltre la mezzanotte. "Abbiamo ancora venti minuti - dice intorno alle 23.40 - anzi di più perché recupereremo quelli che ci hanno tolto facendoci partire in ritardo, cercando di rubarne meno al telegiornale di quanti ne sono stati presi a noi".

La Berlinguer arriva a definire "lo sforamento una cosa fastidiosa. Chiedo scusa perché anche io ogni tanto lo esercito nei confronti del tg". Con ogni probabilità la frecciata è rivolta a Marco Damilano, che con Il cavallo e la torre ha prolungato di 17 minuti. A pagarne le conseguenze Un posto al sole e successivamente Cartabianca.

In studio con la giornalista, la collega Ilaria D'Amico. Sarà lei a condurre Che c’è di nuovo, il nuovo programma firmato Rai: "Giovedì parti con una nuova trasmissione in prima serata su Rai2, però noi ti vogliamo avere ancora ospite qui, anche se sei su Rai2". Immediata la replica dell'ospite: "Io vengo sempre e tu vieni da me. Facciamo gli scambi di vicinati, ci sosteniamo". E ancora la Berlinguer si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Certo, almeno cerchiamo di farceli un po’ tra di noi. Le altre reti lo fanno, noi no". Basta ricordare la presenza di Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai3 su La7 a DiMartedì.