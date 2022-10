Cartabianca, Mauro Corona: "I ministri? Chi vorrei io"

18 ottobre 2022 a

a

a

Mauro Corona, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, commenta l'attuale situazione politica. In particolare, riferendosi alle frizioni interne al centrodestra, lo scrittore ha detto la sua: "Stanno litigando perché ognuno vuole piazzare qualcuno dei suoi. Ma questa non è politica fattiva. Vorrei che fosse collocata gente che sa cosa fare. Io non potrei certo fare il Ministro dell’Economia!".

"Chiuda il becco", "Fossi in lei...". Corona-Berlinguer, altra rissa: volano parole grossissime

L'ospite della Berlinguer, quindi, ha commentato le divergenze che si sono registrate negli ultimi giorni soprattutto tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tutto sarebbe nato da varie richieste che il Cav ha fatto alla premier in pectore su alcuni ministeri. Di lì è scoppiato il caos. Berlusconi è stato addirittura immortalato con degli appunti nei quali definiva la Meloni "arrogante e supponente". I due, però, hanno poi avuto un incontro riappacificatore ieri a Roma, al termine del quale si sono impegnati a presentarsi insieme al Quirinale durante le consultazioni.

"In redazione negli anni '90". Bianca Berlinguer, la foto da capogiro | Guarda

Ospite della trasmissione anche Al Bano, che sulla situazione politica ha detto: "Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro. Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo".