Frank Matano, la sfida del comico: un programma rivoluzionario?

«Si ispira a un programma americano che guardavo dai nonni in America, Whose Line Is It Anyway? Farne un programma era il mio sogno e ora si realizza». Così Frank Matano, ideatore e conduttore di Prova, Prova Sa Sa, al via dal 2 novembre su Prime.

Un comedy show sull'improvvisazione con Matano direttore d'orchestra e un cast fisso formato da «quattro comedians eccezionali», come dice lui stesso: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone. «Ho una stima profonda di loro quattro. Rispetto al format americano inoltre sono stati modificati i contenuti per adattarlo ai nostri riferimenti culturali». In ogni puntata i quattro dovranno esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate. «E non assomiglia a Lol», assicura lo stesso conduttore.