PiazzaPulita, Formigli impazzisce: "Comando io", la sceneggiata

Nunzia De Girolamo non usa fgiri di parole. A Piazza Pulita ha messo le cose in chiaro una volta e per tutte dopo i vergognosi attacchi ricevuti da Guido Crosetto nel corso di una puntata, quella andata in onda ieri sera, in cui Formigli e i suoi ospiti hanno letteralemnete bombardato il ministro della Difesa con critiche su un presunto conflitto di interesse che non esiste affatto dato che lo stesso Crosetto ha lasciato tutte le sue cariche per dedicarsi alla sua avventura nel governo. Ma quello di Formigli è un vero e proprio chiodo fisso. A Piazza Pulita va in onda ogni giovedì una sorta di processo contro Fratelli d'Italia.

Una volta la Meloni, quella dopo tocca a Crosetto. E così la De Girolamo ha interrotto il fiume di veleno: "Mi sento disgustata per questo processo a Crosetto, una persona che di fatto si dedica anima e corpo al suo ruolo istituzionale ed è stimata anche dalle opposizioni. Si fa un processo basato sul pregiudizio senza fatti concreti".

Apriti cielo. Il dibattito va avanti e dopo qualche minuto Formigli restituisce il favore alla De Girolamo: "Allora adesso mi fai parlare, io sono il conduttore di questa trasmissione e parlo io", ha tuonato con una De Girolamo rimasta senza parole per la veemenza delle parole di Formigli. "Questo tuo discorso sul disgusto non mi è piaciuto", ha affermato Formigli. Insomma chi si distacca dalla narrazione a senso unico a quanto pare va redarguito...