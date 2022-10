Mezz'ora in più, "cosa ha fatto in questi anni?": la risposta choc di Fini

30 ottobre 2022 a

"Cos'ha fatto negli anni in cui è stato assente in tv?": Lucia Annunziata ha posto questa domanda a Gianfranco Fini a Mezz'ora in più su Rai 3. Una domanda legittima visto che l'ex leader di An è stato lontano dal piccolo schermo per parecchio tempo. La risposta non è tardata ad arrivare: "Ho letto, ho studiato, ho curato i miei legittimi interessi familiari, ho riallacciato i rapporti con tantissimi amici e conoscenti che non vedevo da tempo...".

Poi delle parole che hanno sorpreso un po' la conduttrice del talk Rai: "Ho continuato a ragionare insieme ad altri amici europei di un tema che mi sta a cuore, ovvero i cittadini europei di religione musulmana". "E quali sono le conclusioni?", ha chiesto la conduttrice. Ma una risposta vera e propria non è arrivata: "No non ci sono conclusioni, la complessità della materia è enorme".

"Le questioni sono tante - ha continuato Fini - in particolare il concetto tipico della nostra democrazia di laicità delle istituzioni che nel mondo islamico invece è molto controverso". Nel corso dell'intervista, poi, l'ex leader di An ha parlato di Giorgia Meloni e del nuovo governo di centrodestra. E non solo: ha parlato anche della svolta di Fiuggi, della fiamma e delle accuse da sinistra per il rischio di un ritorno di un certo tipo di fascismo in Italia.