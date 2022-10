Zona Bianca, Toscani attacca Brindisi: "Che fai vedere", zittito subito

31 ottobre 2022 a

Oliviero Toscani come sempre non usa giri di parole. Il fotografo, ospite a Zona Bianca, difende i ragazzi che hanno letteralmente travolto Modena con un rave party abusivo che ha procurato anche la chiusura di alcune uscite autostradali.

Secondo Toscani il pugno di ferro usato dal Viminale sarebbe eccessivo e contesta anche il servizio mandato in onda dal conduttore Giuseppe Brindisi: "Quelle immagini non dicono nulla, questo non è giornalismo. Anche Woodstock era abusivo. Fate i seri, questo non è un buon servizio". Brindisi lascia passare qualche secondo e restituisce il colpo a Toscani: "Non mi sembra corretto paragonare Modena a Woodstock. Quello che abbimo documentato è un rave abusivo, caro Toscani. E le immagini che abbiamo mostrato sono giornalismo, parlano chiaro".

Toscani poi cambia obiettivo e attacca anche la parlamentare di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa che contestava la condotta dei ragazzi all'interno del capannone occupato. Toscani è una furia: "Ma cosa state dicendo, sono dei ragazzi e non fanno nulla di male. Voi non potete dire che sono drogati". La Dalla Chiesa risponde a tono: "Hanno fatto una occupazione abusiva e questo basta per definire la gravità della situazione".