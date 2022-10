Il rave che paralizza l'Italia: quali sono le uscite chiuse in autostrada

30 ottobre 2022 a

Un evento che sta paralizzando l'Italia. Migliaia di persone infatti, tra cui molte provenienti dall'estero, hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino dove si tiene un mega rave party di Halloween. L'evento 'Witchtek' è già stato segnalato alla polizia e ai carabinieri che stanno monitorando la situazione. Ma il rave sta avendo conseguenze inimmaginabili sulla viabilità proprio nel bel mezzo del ponte dei Morti. Infatti per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate a Modena con camper e auto. La mega-festa dovrebbe terminare martedì. Dunque per chi dovesse mettersi in viaggio proprio in queste ore è consigliabile dare un'occhiata alle uscite chiuse dell'autostrada. Per raggiungere le destinazioni è possibile utilizzare le statali o le provinciali.

Bisogna capire quando verranno riaperte le uscite che al momento, ribadiamo, restano chiuse. A quanto pare il rave dovrebbe durare ancora per un paio di giorni e di certo potrebbe esserci qualche rallentamento sul fronte traffico proprio per chi deve rientrare dopo il ponte.