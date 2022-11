Controcorrente, Del Debbio abbatte la sinistra: "Meloni? Cosa è cambiato"

03 novembre 2022 a

Paolo De Debbio non le manda a dire. Il conduttore di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4, a Controcorrente dice la sua sul decreto rave che di fatto tanto sta facendo discutere la politica di casa nostra. Il provvedimento varato dal Cdm inasprisce le pene e le sanzioni per chi occupa abusivamente una proprietà privata per un raduno rave come accaduto a Modena qualche giorno fa.

Il Pd e tutte le opposizioni hanno usato questo decreto fortemente voluto dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per attaccare il governo Meloni. I dem hanno chiesto il ritiro della norma ma di fatto il premier Giorgia Meloni ha rivendicato le scelte fatte in Cdm con parole fin troppo chiare: "Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei ministri sui cosiddetti rave party abusivi. Innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia - dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità - non sarà più maglia nera in tema di sicurezza".

E ancora: "È giusto perseguire coloro che - spesso arrivati da tutta Europa - partecipano ai rave illegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe". E Del Debbio con una frase ha letteralmente sotterrato la sinistra: "C'era bisogno di un cambio di strategia che è avvenuto con un cambio di governo".