Dritto e rovescio, Wanda Ferro umilia Vauro: "A cosa si è ridotto"

Wanda Ferro, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 20 ottobre, inchioda Vauro che è passato dagli sfregi al Cavaliere agli sfregi alla leader di Fratelli d'Italia e lui in modo insopportabilmente maleducato non fa che riderle in faccia. Ma dai sorrisetti e dalle smorfie del vignettista la meloniana non si lascia minimamente toccare: "Io sinceramente sull'intervento di Vauro che aveva avuto un incipit che mi aveva quasi rallegrato, strada facendo ho poi capito che colui che per tanti anni ha combattuto Silvio Berlusconi oggi diventa invece lo strumento - mi viene da sorridere in tal senso - per attaccare Giorgia Meloni". E Vauro continua a fare stupidi sorrisetti.

Ma Wanda Ferro non si lascia intimidire dal vignettista e prosegue con molta serietà: "Il programma del centrodestra è chiaro su quello che abbiamo detto di voler fare e di poter fare. La Meloni non sta muta, è un politico che apre la bocca collegandola al pensiero e non lo fa per slogan o per titoli ma sulle condizioni di un Paese, sulla difesa dell'interesse nazionale, sulle sfide di questo millennio". E Vauro continua a ridere, anche se non c'è niente da ridere.