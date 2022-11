Floriana Secondi sconvolge l'Italia: "Mamma era una prostituta. E quando ero piccola..."

04 novembre 2022 a

Floriana Secondi, balzata agli onori della cronaca grazie all’esperienza nel primo e storico Grande Fratello, da cui è uscita vincitrice nell'edizione del 2003, si è raccontata a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 3 novembre, l'ex gieffina ha fatto una rivelazione sconcertante sulla sua infanzia: “Mia madre e mia nonna erano prostitute”. E confessa di aver subito violenze domestiche sin da piccola. In passato aveva già parlato della tossicodipendenza della madre, dell'orfanotrofio nel quale è cresciuta e di tutte le conseguenze di questa infanzia negata. Ma ciò che viene fuori adesso è un racconto inedito.

"Avevo questi ricordi notturni - ricorda Floriana - facevo sogni agitati, e chiedevo a mia nonna: 'nonna ma io mi ricordo…'. E lei mi diceva: 'zitta zitta, non è successo niente'. Doveva rimanere tutto dentro casa. Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta. Chiesi a un'assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero - ha svelato - Mia mamma era una prostituta, è cresciuta in un bordello, aveva tanti problemi, e anche mia nonna".

E quando la conduttrice le chiede se sia possibile che da piccola abbia subito abusi fisici, Floriana non si tira indietro e risponde: "Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo. Di botte tantissime, dalla mattina alla sera, anche sigarette spente sul corpo, porto ancora addosso i segni. Purtroppo c'è scritto tutto al Tribunale dei Minori. Mia madre si drogava pesantemente e io sono stata mandata in orfanotrofio, non poteva badare a me. Ogni tanto veniva a prendermi con delle persone sbagliate e succedeva di tutto." "Ma io l'ho perdonata - conclude Floriana - certo non posso dire di provare amore nei suoi confronti".