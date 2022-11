Fabio Fazio scatenato contro Meloni e Piantedosi: chi porta in studio

05 novembre 2022 a

Fabio Fazio sta ricevendo diverse critiche da quando l’aria di governo è cambiata. Con Giorgia Meloni che è diventata la prima premier donna d’Italia e ha formato un governo di centrodestra, a tratti anche fortemente identitario, il conduttore di Rai3 continua a essere uno dei più schierati contro nel panorama televisivo italiano. Lo si capisce anche da alcuni degli ospiti di Che tempo che fa.

Dalle anticipazioni emerge che nella puntata di sabato 5 novembre ci sarà anche Roberto Saviano, che è in uscita con il nuovo romanzo “Cuore Puro”: lo scrittore sicuramente non perderà occasione per attaccare il nuovo governo, probabilmente focalizzandosi sulla questione migranti, che è di stretta attualità e che vede il ministro Matteo Piantedosi impegnato in un braccio di ferro con le navi ong. Tra gli ospiti della puntata anche Ornella Vanoni, una delle artiste italiane con la carriera più longeva, dato che vanta un’attività ininterrotta di quasi 70 anni.

Considerata una delle migliori interpreti della musica leggera, la Vanoni nei prossimi mesi sarà in tour in giro per l’Italia con “Le Donne e la Musica”: ad accompagnarla ci sarà una band composta da sole donne. Inoltre a Che tempo che fa sono attesi Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca e Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.