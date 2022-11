Verissimo, Brooke di Beautiful? Pazzesca a 61 anni: così dalla Toffanin

05 novembre 2022 a

Katherine Kelly Lang è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L’attrice americana ha raccontato i sui 36 anni nei panni di Brooke Lang, amatissima protagonista della soap opera Beautiful, trasmessa in Italia per tanto tempo proprio da Mediaset. “Sono grata di avere questo lavoro, è come tornare a casa ogni giorni”, ha raccontato la Lang, che ha espresso tutta la sua gratitudine per l’affetto del pubblico che da decenni segue la fiction.

“Non ho mai pensato di abbandonare il personaggio di Brooke”, ha confidato l’attrice americana, che è entrata a far parte della soap opera a soli 25 anni, nel 1987: adesso ne ha 61, tra l’altro portati splendidamente. Se sul piccolo schermo ha vissuto per anni tormentate storie d’amore con Ridge Forrrester, interpretato da Ron Moss, nella vita reale la Lang è legata da nove anni a Dominique Zoida. “È l’amore della mia vita - ha confermato alla Toffanin - un uomo e un compagno fantastico”.

“Ci siamo conosciuti a una festa della Cbs - ha raccontato - per cui lavoriamo entrambi, in ruoli diversi. Mi ha conquistata il suo sorriso. Tra di noi c'è stata subito sintonia, è stato facile stare insieme. Ci sentiamo già sposati, non c'è bisogno di un pezzo di carta. Se dovesse esserci, sicuramente in Italia, è il posto più romantico del mondo”.