Verissimo, dalla Toffanin una rovinosa storia di corna? Pare che...

Cresce l'attesa per Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In previsione del weekend, come sempre, spuntano gli spoiler. Chi saranno gli ospiti? Secondo le ultime indiscrezioni ci sarà anche un’attrice e conduttrice che sta vivendo un periodo molto forte dal punto di vista professionale. Stiamo parla di Vanessa Incontrada, che è stata ospite alcune settimane fa a Verissimo per lanciare la nuova stagione di Striscia la Notizia, condotta con Alessandro Siani. Stavolta, invece, la Incontrada sarà in onda insieme a Claudio Bisio: i due tornano a Zelig, programma cult, a partire dal 9 novembre.

E poi in studio ci sarà Wanda Nara, (ex) moglie di Mauro Icardi. La loro storia è finita male, almeno questo è quello che raccontano i giornali. Lui, addirittura, l'avrebbe licenziata dal ruolo di procuratrice. Lui, invece, mantiene massimo riserbo: nessuna intervista. A Verissimo arriverà anche Federico Fashion Style, che si è separato da sua moglie Letizia Porcu. Anche loro hanno mantenuto massimo riserbo fino a questo weekend, quando Federico romperà il silenzio e racconterà come stanno realmente le cose.

Poi grande spazio al Gf Vip con Amaurys Pérez, uno degli eliminati, che si racconterà negli studi di Verissimo. Ma forse il momento più emozionante sarà legato all'intervista di Margherita Rebuffoni che ricorderà l’amatissima Nadia Toffa, giornalista, conduttrice e inviata de Le Iene ma soprattutto sua figlia, scomparsa nel 2019 dopo un brutto male. Il pubblico non dimentica quel tragico giorno di agosto in cui la brillante Nadia si è spenta. Ha lasciato un vuoto immenso. Una donna unica, sensibile, pronta a schierarsi sempre dalla parte dei deboli.