Toffanin e Berlusconi, come sono stati beccati: paparazzata clamorosa

Silvia Toffanin e Pier Luigi Berlusconi pizzicati. La coppia, da sempre intenzionata a tutelare la propria privacy, è stata fotografata mentre si scambia baci e abbracci. L'occasione era il 43esimo compleanno della conduttrice di Verissimo. Compleanno trascorso, oltre che con il compagno, con i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La Toffanin e Berlusconi sono stati immortalati da Chi a Portofino, dove abitano.

Dopo il pranzo nel ristorante, la famiglia ha passeggiato per il lungo porticciolo. Non sono mancate le foto scattate da Berlusconi alla compagna con i figli. Proprio a settembre la figlia Sofia ha festeggiato i suoi 7 anni con una grande festa. Anche in quell'occasione il luogo prescelto per la cena era stato il noto ristorante di Portofino.

Quella tra la Toffanin e Berlusconi è una storia d'amore che va avanti dal 2001, anno in cui i due si sono conosciuti. La loro dunque è una famiglia unitissima. A confermarlo lo stesso Silvio Berlusconi, che rientrato in Senato dopo anni ha condiviso la sua gioia con i presenti: "Sono felice di essere qui - sono state le sue parole commesse, anche perché, tre ore fa, ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva".