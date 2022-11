Verissimo, Bonaccorti sconvolge la Toffanin: "Me la sono sbriciolata"

05 novembre 2022 a

“Mi diede una spinta per lasciare casa quando avevo mia figlia in braccio e mi bastò": Enrica Bonaccorti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del suo ex marito e della fine del suo matrimonio. Da quella relazione è nata Verdiana: "Da 20 anni viviamo insieme io e Verdiana. Mio marito l'abbiamo perso di vista che la bambina aveva 11 mesi, praticamente non l'ho mai più rivisto. È stato sempre completamente assente e io l'ho quasi dimenticato".

La loro storia è stata abbastanza travagliata: "Dopo 3-4 mesi dalla nascita della bambina ho scoperto che la casa dove vivevamo non era sua ma in subaffitto. Mia mamma ci accolse subito. Non c'è stata mai nemmeno una telefonata per il compleanno di lei, ma Verdiana quando ha scoperto della sua morte l'anno scorso, si è presentata al funerale. Io no, per me era diventato un estraneo". Poi un importante appello: "Alle donne dico sempre di non aspettare il secondo schiaffo o la seconda spinta, basta la prima. Quando uscì da quella porta, fu un sipario perenne".

La Bonaccorti si è raccontata a 360 gradi dalla Toffanin. L'attrice e conduttrice televisiva ha parlato dalla vita privata piuttosto movimentata, ma anche della sua carriera. Ha sconvolto tutti quando si è presentata in studio con un vistoso tutore al braccio, a seguito di una caduta che l'ha costretta a un'operazione alla spalla: "Me la sono sbriciolata", ha detto.