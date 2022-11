Domenica in, sesso con la Bruganelli: la devastante risposta di Paolo Bonolis

06 novembre 2022 a

Paolo Bonolis, ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 6 novembre ha parlato della moglie, Sonia Bruganelli, che su Canale 5 è opinionista al Gf vip. "È brava al Grande Fratello", afferma la conduttrice. "Sì, lei è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta", ribatte Bonolis. Quindi zia Mara gli chiede del suo rapporto con la moglie dopo che la stessa Bruganelli ha affermato di essere andata a vivere in un appartamento separato da quello del marito.

"Quello è successo perché mia moglie non si tiene un sorcio in bocca", ironizza Bonolis. "Semplicemente abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo messo una porta perché Sonia vuole il bagno e la camera sua. Lei sta con mia figlia Adele, io con Davide e Silvia. Io non devo chiarire niente, che parlino, me ne frego delle fesserie, mi tocca zero. Se poi il problema è se io e lei (lasciando intendere se facciano ancora l’amore, ndr)". "Ecco, vogliamo dare una risposta anche a questo?", insiste la Venier. Bonolis replica: "Sì che rispondo, fatevi i ca*** vostri". E giù applausi e risate.