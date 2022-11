Zona Bianca, il missile di Briatore sulla sinistra: "Chi governa adesso"

07 novembre 2022 a

Flavio Briatore non le manda a dire. Ospite di Zona Bianca, l'imprenditore ha parlato delle ultime vicende politiche, dall'insediamento del governo Meloni fino ai primi provvedimenti. Tra i punti principali da affrontare sul tavolo del governo Meloni c'è la rivisitazione del reddito di cittadinanza. Una mossa che potrebbe cambiare radicalmente il sussidio fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle e sostenuto da Giuseppe Conte. L'esecutivo potrebbe cambiare il sussidio in questo modo: via l'assegno a chi rifiuta la prima offerta di lavoro. E su questo punto Briatore è stato molto chiaro: "La povertà non si abbatte con l'assegno del reddito di cittadinanza, la povertà si abbatte creando posti di lavoro".

Parole che Briatore ripete da tempo. L'imprenditore infatti crede molto nel rilancio dell'occupazione come strumento per mettere un freno alla povertà che colpisce ancora diverse zone del Paese. Ma lo stesso Briatore ha voluto anche parlare del governo Meloni che viene sistematicamente criticato dalla sinistra. E l'imprenditore dà un giudizio chiaro sull'esecutivo: "Questo non è un governo di destra, è un governo di persone capaci".

Un parere che di certo attirerà su Briatore l'odio della sinistra che da quando ha perso le elezioni del 25 settembre conosce una sola strada per portare acqua al proprio mulini: quella dell'insulto sull'avversario politico di turno.