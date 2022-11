Tg1, la rivincita più pazzesca: voci dai piani altissimi in Rai

08 novembre 2022 a

a

a

Si prevede un grande ritorno per Francesco Giorgino. Dopo 30 anni, il giornalista aveva detto addio al Tg1 per assumere un nuovo incarico sempre in Rai. Eppure, con l'arrivo del governo di centrodestra, Giorgino potrebbe rientrare dalla porta principale. A lui potrebbe essere affidata la massima poltrona del tiggì della prima rete della tv di Stato. Un ritorno - segnala La Stampa - "da vincitore lì dove aveva patito frizioni".

Tg1, Anzaldo sfotte Meloni? Il precedente del 2011: ora si capisce tutto

Giorgino, infatti, con Emma D'Aquino e Laura Chimenti si sarebbero rifiutati di condurre la rassegna stampa delle 6,30 del mattino e la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, avrebbe deciso di levargli l'edizione serale del primo notiziario nazionale. "Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale - aveva commentato la notizia Leonardo Metalli, componente del Cdr del Tg1 - A Francesco Giorgino vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai".

Tg1, ricordate Laura Chimenti? Tam-tam, cosa le sta per accadere

Ora però tutto potrebbe nuovamente cambiare e chissà, magari portare qualche buona notizia all'anchorman che a quel punto non rifiuterebbe la proposta. Soprattutto se si tratta di ritornare sulla sua vecchia poltrona.