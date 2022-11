Pomeriggio 5, "scandalo dietro le quinte": roba a luci rosse dalla D'Urso

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

a

a

Cosa accade a Pomeriggio 5? Scandalo dietro le quinte del programma di Barbara D'Urso. Che, ad un certo punto, fa una confessione inaspettata: “E’ successo nel backstage”. Ma cosa è accaduto? Adesso vi raccontiamo tutto. In pratica prima della diretta, nel dietro le quinte, sarebbe accaduto qualcosa di molto bizzarro. “Durante il servizio su Checco Zalone sono entrati i miei ospiti in studio…Io e Gianmarco abbiamo fatto una storia sul mio instagram…E Arianna David mi fa: ‘No, Barbara…Non hai capito…Non puoi capire cos’è successo dietro le quinte…Non posso dirtelo…’ Cos’è successo?”, tuona la D'Urso.

"Addirittura?". Barbara D'Urso, un gesto clamoroso contro Romina Power

Gelo in studio, per qualche minuto il silenzio regna sovrano. “Solo se si può dire eh…Non bruciamo nessuna notizia…Vi prego", dice ancora Arianna David. A questo punto coglie la palla al balzo Roberto Alessi, che dice: "E’ tutto irripetibile…Ti dico solo che io domani è meglio che mi vada a confessare molto presto…Ho sentito cose che voi umani…”

"A che donna scrive": Tomaso, lo schiaffo alla Hunziker

La D'Urso non riesce a capire cos'altro sia accaduto prima della diretta. In qualche modo c'entra anche Gianmarco Onestini. Ad un certo punto parla una delle ospiti: “Diciamo solo che il bambino deve ancora crescere molto…” Ed ancora: “Facevate discorsi un po’ piccanti…”. Chiude in bellezza il direttore di Novella 2000: “Diciamo che Onestini ‘deve essere cresciuto’…Sul settore ha studiato poco". Il rebus resta uno: cosa stavano dicendo dietro le quinte? Discorsi molto hot? Pare proprio di sì. Onestini jr, che ora è pronto a fare il giro dei salotti tv per difendere suo fratello Luca al GfVip, cosa avrà detto di tanto scandaloso?