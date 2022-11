Zona Bianca, ferie vietate per Brindisi: cosa succede a Mediaset

10 novembre 2022 a

Cambio di programma per Giuseppe Brindisi. Il suo Zona Bianca, trasmissione in onda su Rete 4, non si fermerà a Natale. Un vero e proprio colpaccio per il giornalista che aumenterà le settimane consecutive di messa in onda. Dal giorno della sua nascita, il 7 aprile del 2021, il talk non è dunque mai andato in ferie. E non lo farà neppure questa volta. In ogni caso una piccola novità c'è: dopo l’ultima puntata domenicale del 18 dicembre, la trasmissione passerà provvisoriamente al martedì per tre appuntamenti, per poi tornare nei festivi dall’8 gennaio 2023.

Un altro record per Brindisi? Il fatto che il suo Zona Bianca ha testato tutti i giorni: partito al mercoledì, spostato alla domenica, traslocato e raddoppiato in estate al lunedì e al giovedì e proposto nell’ultimo giorno di campagna elettorale al venerdì. Insomma, a Zona Bianca manca solo il sabato.

Ad andare in onda durante le festività sulle reti del Biscione anche Mattino Cinque. Il programma inaugurerà la versione delle feste il 19 dicembre, per allungarsi fino all’Epifania. Ancora sconosciuto, però, il nome del conduttore. Stando a vari rumors si tratterà di un solo volto, anche se non è escluso che al timone possa restare il solo Francesco Vecchi.