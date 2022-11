Che c'è di nuovo, tracollo per Ilaria D'Amico: "Scelte estreme in Rai", giovedì prossimo...

11 novembre 2022 a

Sprofondo senza fine per Ilaria D'Amico e il suo Che c'è di nuovo, il programma in onda in prima serata il giovedì sera su Rai 2 e che ieri, 10 novembre, ha offerto la sua terza puntata. E la musica non cambia: un rovinoso flop in termini di ascolti. Sempre più giù rispetto alla prima e alla seconda puntata, rispettivamente di poco sopra al 2 e all'1,7 per cento.

Che c'è di nuovo, infatti, il 10 novembre ha raggranellato ancora l'1,7%, cifre da prefisso telefonico, pari a 262mila telespettatori. Insomma, non si riesce proprio ad invertire la rotta: un discreto disastro per la D'Amico e per Viale Mazzini. Il programma è stato surclassato da Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su rete 4, che ha collezionato il 6,4% per 983mila telespettatori, e anche da PiazzaPulita, il salottino rosso di Corrado Formigli, che su La7 ha fatto il 5,5% per 795mila telespettatori.

Ilaria D'Amico? Pur di evitarla, Francesca Fagnani... voci esplosive in Rai

Ma Che c'è di nuovo è stato battuto anche da Alessandro Borghese su Tv8 (2,7%, 461mila telespettatori) e da Elettra Lamborghini e i PanPers, che su Nove con Only Fun - Comico Show hanno fatto il 3,1% per 566 telespettatori. Un fiasco storico. E addirittura Ilaria D'Amico, nonostante la medesima percentuale, ha perso anche quote di pubblico in termini assoluti rispetto alle seconda puntata, quando i telespettatori furono 299mila.

E così, si fanno sempre più insistenti le voci circa decisioni drastiche di Viale Mazzini (che ha già fermato Belve di Francesca Fagnani nella puntata del giovedì in seconda serata: con un traino del genere, infatti, la sfida si faceva impossibile). Secondo quanto scrive l'AdnKronos, la Rai sarebbe molto in imbarazzo. Intanto, giovedì prossimo Che c'è di nuovo non andrà in onda, era tutto previso: "Pausa per un concomitante appuntamento sportivo". Ma ci si chiede: il giovedì successivo tornerà? E soprattutto tornerà in prima serata? Dato ormai per certo che il format non farà tutte le 26 puntate previste per la stagione.