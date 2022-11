Ballando con le Stelle, Zazzaroni sempre in piedi? Clamoroso retroscena

13 novembre 2022 a

Ivan Zazzaroni è sempre in piedi. I telespettatori hanno notato da tempo questa suo modo di presenziare a Ballando con le Stelle. Gli altri giurati sono seduti sulle loro poltroncine, Zazzaroni invece è sempre sull'attenti. Il motivo? Come riporta Tpi, lo stesso Zazzaroni lo ha spiegato in diverse interviste che a dire il vero hanno stupito e non poco il pubblico. Il primo motivo è legato alla scomodità delle sedie e degli sgabelli. Zazzaroni ha fatto sapere che preferisce stare in piedi piuttosto che stare su una seduta scomoda.

Poi c'è un motivo professionale. Lui, direttore del Corriere dello Sport, a quanto pare passa lunghe ore seduto dietro la scrivania. E dunque quando si ritrova per qualche ora in tv a Ballando preferisce sgranchirsi le gambe. Ma secondo alcune indiscrezioni pare che dietro questo gesto ci sia un po' di scaramanzia.

A quanto pare Zazzaroni ha abbandonato la sedia quando gli ascolti di Ballando con le Stelle sono cresciuti. E così adesso a quanto pare cerca di stare lontano da sgabelli e sedie durante la diretta per non irritare gli Dei che hanno concesso qualche punto percentuale in più di share. Infine, sempre Zazzaroni, ha fatto sapere che per arrivare in studio prende il treno. Arrivato a Ballando non ha più voglia di stare seduto. Piccole follie del mondo della tv.