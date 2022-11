Del Debbio insieme a Floris, dalla tv questa rivelazione

13 novembre 2022 a

Colpaccio per Giovanni Floris e Paolo Del Debbio. Sono i loro DiMartedì e Dritto e Rovescio i talk giornalistico di prime time più visti. A detenere il primato è la trasmissione in onda su La7, che totalizza un dato medio di telespettatori di 1.218.000, pari al 6,51% di share. Poco dopo - fa sapere TvBlog - c'è il programma di Rete 4. Quest'ultimo da inizio anno vanta 1.001.000 telespettatori pari al 6,50% di share. Terza posizione per PiazzaPulita, condotto da Corrado Formigli e in onda il giovedì, che fa registrare un dato pari a 889.000 telespettatori e il 5,66% di share.

Segue Fuori dal coro, sempre sulle reti Mediaset, con una media di 874.000 telespettatori, pari al 5,53% di share. Al quinto posto troviamo poi il talk del martedì sera di Rai3 Carta bianca, che totalizza da inizio anno una media di 994.000 telespettatori ed il 5,49% di share.

Poco più dietro gli altri programmi come Quarta Repubblica (837.000 telespettatori e il 5,48% di share), Zona bianca (735.000 telespettatori ed il 5,20% di share), Non è l’arena (769.000 telespettatori ed il 5,02% di share). Al nono posto si piazza Controcorrente, in prima serata su Rete 4 con una media di 700.000 telespettatori ed il 4,76% di share. Chiude la classifica dei talk show di prima serata il novello Che c’è di nuovo con una media di 325.000 telespettatori e l’1,96% di share, in onda il giovedì sera su Rai2, ma solo da tre settimane.