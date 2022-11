Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico? Quanto guadagna a puntata: cifre-choc

14 novembre 2022 a

Non è un periodo facile per Ilaria D'Amico. La conduttrice dle nuovo talk show di Rai Due, "Che c'è di nuovo", non riesce a sfondare negli ascolti. L'ultima puntata è stata disastrosa con un 1,65 per cento di share. Un flop che preoccupa e non molto Rai Due che deve fare i conti con un prodotto che non ha per nulla conquistato il pubblico. E così adesso c'è chi fa i conti in tasca a viale Mazzini e alla stessa D'Amico. A quanto pare, secondo quanto rivelato da Dagospia nella sua rubrica "A lume di candela", la realizzazione del programma viene appaltata all'esterno a una società di produzione.

E i costi sarebbero questi: una sola puntata all'azienda di viale Mazzini costerebbe introno ai 140mila euro. A questo poi andrebbe aggiunto il acchet di Ilaria D'Amico che incasserebbe fino a 13mila euro a puntata. Cifre che fanno riflettere se confermate. Il talk della D'Amico ha tentato nuna nuova strada, un nuovo schema più elaborato rispetto ai classici salottini tv.

Ma a quanto pare il pubblico non l'ha presa bene. E i risultati parlano chiaro: la D'Amico naviga a vista con percentuali di share che cerano non pochi imbarazzi tra i corridoi di viale Mazzini.